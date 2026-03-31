ترامب: الولايات المتحدة لن تساعد الدول التي تعاني نقصاً في الوقود لأنها لم تساعدنا

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تساعد الدول التي تعاني نقصاً في الوقود، والتي لم يسبق أن مدّت يد العون للولايات المتحدة، حيث ذكر الرئيس الاميركي في تصريحات، إن "على الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز مثل بريطانيا أن تشتري من الولايات المتحدة"، مبيناً أن "على تلك الدول التحلي بالشجاعة الكافية والاستيلاء على المضيق".

كذلك لفت الى أن "الولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدة الدول التي تعاني نقصاً في الوقود كما لم يكونوا موجودين لمساعدتها".

وأضاف: "على الدول التي تعاني نقصاً في الوقود أن اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم". وأشار الى أنه "تم تدمير إيران بشكل كبير وانتهى الجزء الأصعب"، موضحاً أن "فرنسا لم تسمح للطائرات المتجهة إلى (إسرائيل) المحملة بالإمدادات العسكرية بعبور أجوائها"، وتابع أن "فرنسا لم تكن متعاونة على الإطلاق والولايات المتحدة لن تنسى ذلك".