الصين وباكستان تطلقان مبادرة من 5 نقاط لاستعادة السلام والاستقرار في الخليج

أعلنت باكستان والصين، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة من 5 نقاط لاستعادة السلام والاستقرار في الخليج، فقد ذكرت الحكومة الباكستانية في بيان، أن "إسلام أباد وبكين اطلقتا مبادرة من خمس نقاط لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج، كما وتدعوان إلى حماية أمن الممرات الملاحية". كذلك أفادت وكالة اﻷنباء الصينية الرسمية (شينخوا) ان "الصين وباكستان تدعوان إلى استئناف الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز في أقرب وقت".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام