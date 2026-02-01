الكويت.. تعديل وزاري يشمل 7 حقائب

صدر في دولة الكويت، اليوم الأحد، مرسوم أميري بتعديل وزاري في حكومة أحمد العبد الله الصباح شمل تعيين سبعة وزراء جدد.

وشمل التعديل تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية، ويعقوب يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للمالية، وأسامة خالد عبد الله بودي وزيرا للتجارة والصناعة، وريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة.

كما تمت تسمية طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله صبيح عبد الله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة.

وعدل المرسوم تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر ليصبح وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.