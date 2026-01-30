الصفحة الدولية

ترامب يرشح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي


أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، ترشيح كيفن وارش رسمياً لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لجيرم باول.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة Truth Social: "يسرني أن أعلن ترشيحي لكيفن وارش لمنصب رئيس مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي. يشغل كيفن حالياً منصب زميل شيبارد الزائر المتميز في الاقتصاد بمعهد هوفر، ومحاضراً في كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال. وهو شريك في مكتب ستانلي دراكنميلر في دوكين فاميلي أوفيس".

وأضاف: "حصل كيفن على درجة البكالوريوس من جامعة ستانفورد، ودرجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. وقد أجرى أبحاثاً مستفيضة في مجال الاقتصاد والمالية، كما أصدر كيفن تقريراً مستقلاً لبنك إنجلترا يقترح فيه إصلاحات في إدارة السياسة النقدية في المملكة المتحدة، وقد اعتمد البرلمان توصيات التقرير. أصبح كيفن وارش أصغر محافظ في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعمر 35 عاماً، وشغل منصب عضو مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي من عام 2006 حتى عام 2011، وممثلًا للاحتياطي الفيدرالي لدى مجموعة الـ20، ومبعوثاً للمجلس إلى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في آسيا".

وتابع: "إضافةً إلى ذلك، شغل وارش منصب المحافظ الإداري، حيث أدار وأشرف على عمليات المجلس وموظفيه وأدائه المالي. قبل تعيينه في المجلس، عمل كيفن من عام 2002 حتى عام 2006 مساعداً خاصاً للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية، وسكرتيراً تنفيذياً للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض. وقبل ذلك، كان عضواً في قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في مورجان ستانلي وشركاه في نيويورك، حيث شغل منصب نائب الرئيس والمدير التنفيذي. أعرف كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لديّ في أنه سيُخلّد اسمه كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق. إضافةً إلى كل ذلك، فهو مثاليٌّ تماماً. تهانينا يا كيفن".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
