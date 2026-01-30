ترامب يرشح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، ترشيح كيفن وارش رسمياً لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لجيرم باول.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة Truth Social: "يسرني أن أعلن ترشيحي لكيفن وارش لمنصب رئيس مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي. يشغل كيفن حالياً منصب زميل شيبارد الزائر المتميز في الاقتصاد بمعهد هوفر، ومحاضراً في كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال. وهو شريك في مكتب ستانلي دراكنميلر في دوكين فاميلي أوفيس".

وأضاف: "حصل كيفن على درجة البكالوريوس من جامعة ستانفورد، ودرجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. وقد أجرى أبحاثاً مستفيضة في مجال الاقتصاد والمالية، كما أصدر كيفن تقريراً مستقلاً لبنك إنجلترا يقترح فيه إصلاحات في إدارة السياسة النقدية في المملكة المتحدة، وقد اعتمد البرلمان توصيات التقرير. أصبح كيفن وارش أصغر محافظ في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعمر 35 عاماً، وشغل منصب عضو مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي من عام 2006 حتى عام 2011، وممثلًا للاحتياطي الفيدرالي لدى مجموعة الـ20، ومبعوثاً للمجلس إلى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في آسيا".

وتابع: "إضافةً إلى ذلك، شغل وارش منصب المحافظ الإداري، حيث أدار وأشرف على عمليات المجلس وموظفيه وأدائه المالي. قبل تعيينه في المجلس، عمل كيفن من عام 2002 حتى عام 2006 مساعداً خاصاً للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية، وسكرتيراً تنفيذياً للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض. وقبل ذلك، كان عضواً في قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في مورجان ستانلي وشركاه في نيويورك، حيث شغل منصب نائب الرئيس والمدير التنفيذي. أعرف كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لديّ في أنه سيُخلّد اسمه كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق. إضافةً إلى كل ذلك، فهو مثاليٌّ تماماً. تهانينا يا كيفن".