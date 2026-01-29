الصفحة الدولية

إيران تعلن تدريبات بالذخيرة الحية بمضيق هرمز الأسبوع المقبل


بثت إيران تحذيرا لحركة الملاحة يوم الخميس، معلنة عن خطط لإجراء تدريبات بإطلاق نار حي في مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعيق حركة ممر الشحن العالمي.

ووفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الرسالة اللاسلكية (VHF) التي أرسلتها طهران حذرت من "إطلاق نار بحري" يومي الأحد والاثنين المقبلين. وتم رصد الرسالة أولا من قبل مجموعة EOS للخطر وتم التحقق منها لاحقا من قبل الوكالة الدولية.

جاء هذا الإعلان في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى تجنب صراع بين واشنطن وطهران، كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ويتمسك فيه كلا البلدين بمواقفهما المتصلبة مع تزايد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد كشفت هذا الأسبوع عن محادثات بقيادة عُمان بين طهران وواشنطن سعت لتخفيف التوتر، لكن شبكة "سي إن إن" أفادت يوم الخميس بأن هذه المناقشات فشلت حتى الآن.

وأفادت "وول ستريت جورنال" أن المناقشات التي جرت يوم الأربعاء بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الإيراني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لم تحقق أي تقدم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن طهران اعترضت على الشروط الأمريكية وهددت بضرب أهداف إقليمية إذا تعرضت لهجوم.

وفي إطار الجهود الإقليمية لاحتواء الأزمة، تحث تركيا واشنطن نحو مسار دبلوماسي لمنع زعزعة استقرار المنطقة، وفقا لتقارير "وول ستريت جورنال". ويُعرف عن الرئيس رجب طيب أردوغان وجود علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب.

وأفاد مسؤول للصحيفة أن الرئيس أردوغان اقترح عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وتركيا وإيران خلال مكالمة هاتفية مع ترامب يوم الأربعاء.

