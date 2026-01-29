وكالة "تسنيم": الجيش الإيراني يدعم قدراته بألف طائرة مسيرة للبر والبحر والجو

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس ( 29 كانون الثاني 2026 )، بأنّ قائد الجيش الإيراني أصدر أمراً بتعزيز القوات العسكرية بألف طائرة مسيّرة استراتيجية جديدة، في إطار توسيع قدرات الطيران المسيّر لدى القوات المسلّحة.

وذكرت الوكالة أنّ المسيّرات الجديدة "تتناسب مع التهديدات الحديثة"، وتشمل فئات مخصّصة للتدمير والهجوم والحرب الإلكترونية، مشيرةً إلى أنّها "مصمّمة لمهاجمة أهداف خاصة ثابتة ومتحرّكة في البحر والجو والبر".