الحرس الثوري: اعتقال واستدعاء 735 شخصاً وضبط 743 قطعة سلاح غير مرخصة

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، اعتقال واستدعاء 735 شخصا منذ بداية الاحداث الاخيرة، بتهمة الارتباط بجماعات مناهضة لامن البلاد.

وذكرت الاستخبارات في بيان، ان قواتها قامت ايضا باعادة تأهيل وارشاد نحو 11 الف شخص من الافراد المعرّضين للخطر، ضمن اجراءات امنية ووقائية متواصلة.

واضاف البيان انه تم ضبط 743 قطعة سلاح غير مرخصة خلال العمليات الامنية، فضلا عن التعرف على 46 شخصا ثبتت صلتهم باطراف اجنبية.

واكدت استخبارات الحرس الثوري ان هذه الاجراءات تأتي في اطار الحفاظ على الامن والاستقرار ومواجهة اي تهديدات تمس امن البلاد.