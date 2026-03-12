إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيغان

إعلنت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، عن حدوث إطلاق نار في كنيس يهودي في ولاية ميشيغان.

وقالت شبكة "إن بي سي"، إن "شرطة ولاية ميشيغان تتعامل مع حادث إطلاق نار في كنيس يهودي في ويست بلومفيلد".

من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، "عناصرنا يتعاملون مع حادثة الدهس في كنيس إسرائيل بويست بلومفيلد في ميشيغان".

كما قالت شرطة ميشيغان، إن "شاحنة اقتحمت معبدا يهوديا وتصدى لها الأمن وقد توفي شخص داخلها إثر اندلاع حريق فيها".

وأخلت قوات الشرطة معبد "إسرائيل" أكبر كنيس يهودي إصلاحي في الولايات المتحدة، الواقع في مدينة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان، وسط انتشار أمني مكثف دون ورود تقارير عن إصابات.