الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هدفين جديدين في "إسرائيل"

كشف الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الخميس، عن هدفين جديدين ضمن بنك أهداف إيران في "إسرائيل".

وفي التفاصيل، أعاد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، نشر مقتطف من بيان قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد مجتبى الخامنئي، جاء فيه: "لقد أُجريت دراسات بشأن فتح جبهات أخرى لدى العدو فيها خبرة ضئيلة، وسيكون فيها ضعيفا وهشا للغاية، وسيتم تفعيلها في حال استمرار حالة الحرب وبناءً على مراعاة المصالح".

وقال موسوي معلقا: "قائدنا المعظم! لقد سُمِع أمرك. حقلا ليفياثان وكاريش، إلى جانب عشرات الأهداف الجديدة الأخرى، باتت ضمن دائرة أهدافنا. مع كل حماقة إضافية يرتكبها العدو، ستُفتح جبهات أخرى ضده".