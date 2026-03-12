مصدر اقليمي : واشنطن تمنح إسرائيل مهلة أسبوع واحد لحسم أهدافها في ايران

كشف مصدر سياسي اقليمي رفيع المستوى:" ان امريكا تسعى الى انهاء عمليتها العسكرية ضد ايران"، مشيرا الى انها منحت اسرائيل مهلة اسبوع واحد لتحقيق اهدافها قبل وقف الحملة.

واضاف المصدر في تصريح لصحيفة "اسرائيل هيوم":" ان تغيير النظام في طهران غير مرجح في الوقت القريب ، لانه يتطلب غزوا بريا او عودة الاحتجاجات الداخلية"، لافتا الى :" ان واشنطن تقيّم الحرب من زاوية تأثيرها على اسعار النفط، بينما تراها اسرائيل انجازا عسكريا"