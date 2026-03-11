عاجل : مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
الصفحة الدولية

السفير الإيراني في موسكو: إيران أصابت حاملة الطائرات لينكولن بضرر وتلك رسالة لواشنطن


قال السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، إن إيران تمكنت من إلحاق الضرر بحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، وتعتبر ذلك رسالة موجهة للولايات المتحدة.

وأضاف السفير، في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "باتت القوات الأمريكية والإسرائيلية على دراية ببعض القدرات الدفاعية الإيرانية. وكان الضرر الذي لحق بحاملة الطائرات الأمريكية لينكولن، بمثابة رسالة نأمل أن يكون المعتدي قد استوعبها".

سبق للجيش الإيراني أن أعلن إطلاق صواريخ على حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" عدة مرات. وكان أول إعلان له في الأول من مارس، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت حينها إصابة أي من الصواريخ الإيرانية للحاملة، مؤكدة أنها لم تقترب منها قط. وكان آخر إعلان للجيش الإيراني عن إطلاق صاروخ على الحاملة في السادس من مارس.

في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

