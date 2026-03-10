الجيش الإيراني: استهدفنا مصفاة النفط والغاز ومخازن الوقود في حيفا بالطائرات المسيّرة

أعلن الجيش الايراني، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مصفاة النفط والغاز ومخازن الوقود في حيفا بالطائرات المسيّرة، حيث ذكر الجيش في بيان، أنه "تم استهداف مصفاة النفط والغاز ومخازن الوقود في حيفا بالطائرات المسيّرة".

ويذكر أن وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على الأراضي المحتلة. بالمقابل، أكدت وسائل إعلام صهيونية أن الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال رصدت إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل".