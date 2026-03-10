عراقجي: لدينا تجربة "مريرة للغاية" في موضوع التفاوض مع الأمريكيين

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء ( 10 آذار 2026 )، أن بلاده تمتلك تجربة "مريرة للغاية" في ملف التفاوض مع الولايات المتحدة، محذراً من احتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة.

وقال عراقجي في تصريح صحفي إن "من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق بشأن التطورات الحالية"، مشيراً إلى أن "إيران لديها تجربة مريرة للغاية في موضوع التفاوض مع الأمريكيين".

وأضاف أن "الولايات المتحدة أبلغت طهران قبل الهجوم بأنها لا تنوي استهدافها، وأنها تسعى إلى حل القضية النووية سلمياً"، مبيناً أن "الأمريكيين والإسرائيليين اعتقدوا أن بإمكانهم تغيير النظام في غضون يومين وتحقيق نصر سريع، إلا أنهم فشلوا في ذلك".

وأوضح عراقجي أن "الخطة الرئيسية للولايات المتحدة وإسرائيل فشلت، وهم الآن يحاولون تنفيذ خطط أخرى ستفشل أيضاً"، مؤكداً أن "الحرب مفروضة على إيران وما تقوم به يأتي في إطار الدفاع عن النفس ومواجهة عدوان غير قانوني".

وأشار إلى أن طهران "حذرت دول المنطقة مسبقاً من أن أي هجوم أمريكي على إيران سيقابله استهداف للقواعد والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط".

واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالقول إن "الحرب قد تمتد لتشمل المنطقة بأسرها، وهذه هي عواقب العدوان الأمريكي، وإيران ليست مسؤولة عن ذلك".