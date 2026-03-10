عاجل : مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
الصفحة الدولية

عراقجي: لدينا تجربة "مريرة للغاية" في موضوع التفاوض مع الأمريكيين


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء ( 10 آذار 2026 )، أن بلاده تمتلك تجربة "مريرة للغاية" في ملف التفاوض مع الولايات المتحدة، محذراً من احتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة.

وقال عراقجي في تصريح صحفي إن "من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق بشأن التطورات الحالية"، مشيراً إلى أن "إيران لديها تجربة مريرة للغاية في موضوع التفاوض مع الأمريكيين".

وأضاف أن "الولايات المتحدة أبلغت طهران قبل الهجوم بأنها لا تنوي استهدافها، وأنها تسعى إلى حل القضية النووية سلمياً"، مبيناً أن "الأمريكيين والإسرائيليين اعتقدوا أن بإمكانهم تغيير النظام في غضون يومين وتحقيق نصر سريع، إلا أنهم فشلوا في ذلك".

وأوضح عراقجي أن "الخطة الرئيسية للولايات المتحدة وإسرائيل فشلت، وهم الآن يحاولون تنفيذ خطط أخرى ستفشل أيضاً"، مؤكداً أن "الحرب مفروضة على إيران وما تقوم به يأتي في إطار الدفاع عن النفس ومواجهة عدوان غير قانوني".

وأشار إلى أن طهران "حذرت دول المنطقة مسبقاً من أن أي هجوم أمريكي على إيران سيقابله استهداف للقواعد والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط".

واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالقول إن "الحرب قد تمتد لتشمل المنطقة بأسرها، وهذه هي عواقب العدوان الأمريكي، وإيران ليست مسؤولة عن ذلك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: إطلاق موجة صاروخية إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة
الحكومة الإيرانية: مساعي الوساطة يجب أن تكون بظروف وقف كامل للحرب
الخارجية الصينية: الوضع المتوتر في الشرق الأوسط قد يؤثر على صادراتنا إلى منطقة الخليج
الجيش الإيراني: استهدفنا مصفاة النفط والغاز ومخازن الوقود في حيفا بالطائرات المسيّرة
عراقجي: لدينا تجربة "مريرة للغاية" في موضوع التفاوض مع الأمريكيين
بوتين للسيد مجتبى خامنئي: ستواصل عمل والدك بشرف ونؤكد دعمنا الراسخ لطهران
الحرس الثوري يكشف "المهمة الموكلة" لأنصار الله
بوتين يهنئ السيد مجتبى خامنئي بانتخابه مرشدا أعلى لإيران
الخارجية الإيرانية: هدف العدوان هو نهب مواردنا النفطية
غراهام يحذر إسرائيل من استهداف نفط إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك