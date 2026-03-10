الخارجية الصينية: الوضع المتوتر في الشرق الأوسط قد يؤثر على صادراتنا إلى منطقة الخليج

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط قد يؤثر على صادرات الصين إلى منطقة الخليج، حيث ذكرت الوزارة في بيان: "أجلينا الصينيين العالقين في الشرق الأوسط، والوضع المتوتر هناك قد يؤثر على صادراتنا إلى منطقة الخليج".

وأضافت: "تواصلنا مع مختلف أطراف الأزمة في الشرق الأوسط، ويجب احترام سيادة الدول"، مشددة على أن "أولويات الصين هي المساعدة في وقف الصراع العسكري".

كما أشارت الى أن "مبعوثها الخاص لشؤون الشرق الأوسط يقوم حالياً بجولة في المنطقة"، مؤكدة أن "الحفاظ على أمن مضيق هرمز واستقراره يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي".