بوتين للسيد مجتبى خامنئي: ستواصل عمل والدك بشرف ونؤكد دعمنا الراسخ لطهران

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، للسيد مجتبى خامنئي دعمه الراسخ لطهران، فيما أوضح أن عمله سيمضي بشرف تكملاً لمسار والده، إذ ذكر بيان للكرملين، ان "بوتين بعث برسالة تهنئة الى السيد مجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشداً جديداً لإيران"، موضحاً ان "بوتين عبر للسيد مجتبى خامنئي ثقته بمواصلة عمل والده بشرف، وتوحيد الشعب الإيراني في مواجهة المحن".

وأكد بوتين، أنه "سنواصل الدعم الراسخ لطهران والتضامن مع أصدقائنا الإيرانيين".