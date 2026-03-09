الصفحة الدولية

بوتين للسيد مجتبى خامنئي: ستواصل عمل والدك بشرف ونؤكد دعمنا الراسخ لطهران


 

 

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، للسيد مجتبى خامنئي دعمه الراسخ لطهران، فيما أوضح أن عمله سيمضي بشرف تكملاً لمسار والده، إذ ذكر بيان للكرملين، ان "بوتين بعث برسالة تهنئة الى السيد مجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشداً جديداً لإيران"، موضحاً ان "بوتين عبر للسيد مجتبى خامنئي ثقته بمواصلة عمل والده بشرف، وتوحيد الشعب الإيراني في مواجهة المحن".

وأكد بوتين، أنه "سنواصل الدعم الراسخ لطهران والتضامن مع أصدقائنا الإيرانيين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين للسيد مجتبى خامنئي: ستواصل عمل والدك بشرف ونؤكد دعمنا الراسخ لطهران
الحرس الثوري يكشف "المهمة الموكلة" لأنصار الله
بوتين يهنئ السيد مجتبى خامنئي بانتخابه مرشدا أعلى لإيران
الخارجية الإيرانية: هدف العدوان هو نهب مواردنا النفطية
غراهام يحذر إسرائيل من استهداف نفط إيران
روسيا: تحذيرات من توتر الوضع في محيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
أذربيجان: استئناف حركة دخول وخروج البضائع مع إيران
خارجية الصين: اختيار المرشد في إيران قرار داخلي تتخذه بموجب دستورها
​طهران: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحا
لاريجاني: الزعيم الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك