الخزانة الأمريكية: قد نرفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي


أعلنت مصادر رسمية، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، أن وزير الخزانة الأمريكي أشار إلى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في خطوة قد تؤثر على الأسواق العالمية للطاقة.

في سياق متصل، أكدت الرئاسة الإيرانية أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحث هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجراءات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران".

وأضافت الرئاسة أن "بزشكيان أبلغ بوتين أن أي استهداف للقواعد الأمريكية في دول الجوار يُعد إجراءً دفاعياً بحتاً"، مشدداً على أن "اغتيال المرشد الإيراني يمثل عملاً جباناً ومخالفاً للقواعد الدولية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات إقليمية مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المخاوف بشأن استقرار سوق النفط العالمي وتأثير العقوبات على الطاقة.

