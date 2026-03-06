الحرس الثوري: زمام المبادرة بيدنا

اكد الحرس الثوري الايراني، اليوم الجمعة، ان زمام المبادرة بيده، مشيراً الى نجاح صواريخ الدفعة الـ22 من عملية (وعد صادق 4) في اصابة اهدافها، حيث ذكر بيان للحرس الثوري، ان "صواريخ الدفعة الـ22 من العملية اصابت اهدافها بنجاح"، مبيناً انه "تم اطلاق صواريخ "خيبر" و"خرمشهر 4" و"فتاح" رداً على ما وصفه بـ"قتلة اطفال ايران في مدرسة ميناب".

واضاف ان "الدفعة الـ22 من عملية "وعد صادق 4" استهدفت عدداً من الاهداف التابعة لاسرائيل والولايات المتحدة، من تل أبيب إلى منطقة الخليج".

كما اوضح انه "جرى استخدام صواريخ "خرمشهر 4" برأس حربي يزن نحو طنين وبسرعة عالية تتجاوز 14 ماخ"، لافتا الى أن "الصواريخ الإيرانية من الجيل الجديد أصابت أهدافاً في تل أبيب ومطار بن غوريون ومراكز عسكرية في حيفا". فيما أكد الحرس الثوري أنه "ماضي نحو توسيع العمليات ضد أهداف الكيان الصهيوني وأمريكا في المنطقة"، مشدداً على أن "زمام المبادرة ما زال بيده".