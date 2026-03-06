الصفحة الدولية

أوكرانيا تبدأ خلال أيام بالمساعدة في حماية القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط


ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، أن أوكرانيا ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بحماية القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ولم تحدد المصادر موعدا دقيقاً أو كيفية تقديم القوات الأوكرانية الدعم للولايات المتحدة.

بدورها، نقلت شبكة ABC News عن مسؤول أوكراني أنه سيتم نشر متخصصين أوكرانيين في مجال الطائرات المسيرة الاعتراضية في الشرق الأوسط "خلال الأيام القادمة" للمساعدة في الدفاع عن القواعد الأمريكية، كما أوضح المسؤول الأوكراني أن عملية النشر ستشمل مشغلين متخصصين في الطائرات المسيرة الاعتراضية وخبراء في الحرب الإلكترونية. فيما تجنب المصدر ذكر أسماء دول محددة لأسباب أمنية، لكنه أكد أن الدعم الأوكراني سيركز على حماية القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة وقطر تجريان محادثات مع كييف بشأن شراء طائرات مسيرة أوكرانية اعتراضية كبديل رخيص لإسقاط طائرات "شاهد" الإيرانية المسيرة وسط الحرب في الخليج، وأضاف المصدر أن المحادثات في مرحلة مبكرة وتجري بين مسؤولين حكوميين، وليس شركات، وأن التكنولوجيا قيد المناقشة تشمل أنظمة لرصد ‌الطائرات المسيرة المعادية القادمة وتعطيل إشارات اتصالاتها.

كما ذكر فلاديمير زيلينسكي مساء الخميس إن الولايات المتحدة طلبت من كييف المساعدة في إسقاط طائرات "شاهد"، وأضاف "أصدرتُ تعليمات بتوفير الموارد اللازمة وتواجد خبراء أوكرانيين لتوفير الأمن الضروري"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى طائرات الاعتراض المسيرة الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد صرح سابقا بأن أوكرانيا تلقت طلبات مماثلة من دول في الشرق الأوسط، وأنه سيمضي قدما في إبرام الصفقات إذا لم يكن يترتب عليها إضعاف لدفاعات أوكرانيا، كما أبدى استعداده لمبادلة الطائرات المسيّرة بصواريخ دفاع جوي.

وفي ذات الصدد، أفاد مصدر آخر لـ"رويترز"، وهو دبلوماسي غربي في الخليج، بأن وفدا أوكرانيا زار الدوحة هذا الأسبوع للقاء مسؤولين قطريين لمشاركة الخبرات الأوكرانية في مجال التصدي للطائرات المسيرة. وأضاف الدبلوماسي أن وفدا زار أبو ظبي أيضا.

كذلك أفاد مصدر ثالث بأن بريطانيا تدعم أوكرانيا في محادثات أولية مع دول الخليج بشأن استخدام طائرات مسيرة أوكرانية لاعتراض طائرات شاهد.

كما صرح زيلينسكي الأربعاء بأنه تحدث مع قادة الإمارات وقطر والبحرين والأردن والكويت، وأوضح أن هذه الاتصالات تناولت التهديدات التي تفرضها الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها إيران، مشددا على "أهمية التنسيق بين الشركاء في أوروبا والشرق الأوسط لمنع اتساع الحرب وتعزيز حماية الأرواح".

