الأمم المتحدة تعلن "حالة طوارئ إنسانية كبرى" في الشرق الأوسط

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن التصعيد العسكري في المنطقة تسبب في أزمة إنسانية وصفتها بأنها "حالة طوارئ إنسانية كبرى"، إذ ذكرت المفوضية أن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل لبنان وعاد عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر الحدود.

كما ذكر أياكي إيتو، مدير قسم الطوارئ ودعم البرامج في المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "تعلن المفوضية أن الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط حالة طوارئ إنسانية كبرى تتطلب استجابة عاجلة في مختلف أنحاء المنطقة وجنوب شرق آسيا". كما لفت إلى أن الأعداد المعلنة حتى الآن قد تكون أقل من الواقع.

وجاءت هذه التطورات في ظل إنذارات الإخلاء الواسعة التي أصدرتها إسرائيل لسكان مناطق في جنوب لبنان وأجزاء من بيروت، وسط أعمال قتالية مع حزب الله منذ بدء الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، حيث كشف إيتو أن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل إيران في الأيام الأولى للصراع، مشيراً إلى أن فرق المفوضية هناك تتلقى مئات المكالمات يوميا من إيرانيين يطلبون المساعدة.

وفي ذات الصدد، قالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تكثف جهودها لرصد الأمراض في لبنان بسبب موجات النزوح الجماعي. وأضافت: "من المثير للقلق البالغ ارتفاع أعداد النازحين ونقص المياه والصرف الصحي".