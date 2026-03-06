رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران غير شرعية وخطأ كبير وسندفع ثمنها

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، أن الحرب على إيران غير شرعية وخطأ كبير وسندفع ثمنها، لافتاً إلى أن بلاده تعمل مع شركاء أوروبيين ودول في المنطقة من أجل خفض التصعيد وإعادة فتح مسار الدبلوماسية، حيث ذكر سانشيز في تصريحات، إن "حكومته ترفض السماح باستخدام القواعد العسكرية الإسبانية في أي عملية تستهدف إيران"، مؤكدًا أن "تصعيد الصراع لن يؤدي إلى أي نتيجة جيدة".

وأضاف أن "إسبانيا تقول “لا للحرب”، معتبرًا أن "الحرب على إيران غير شرعية وخطأ كبير وانتهاك للقانون الدولي وخطر على النظام الدولي القائم على القواعد”. كذلك أكد أن "حكومته تعمل مع شركاء أوروبيين ودول في المنطقة من أجل خفض التصعيد وإعادة فتح مسار الدبلوماسية”.