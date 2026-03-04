طهران: تأجيل مراسم وداع سماحة السيد الشهيد الخامنئي (رضوان الله عليه )

صرّح التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بإلغاء مراسم وداع المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي التي كان من المقرر إقامتها في قاعة الصلاة بالعاصمة طهران.

وأوضح التلفزيون أنه "سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لمراسم الوداع في وقت لاحق".

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم، بانطلاق مراسم إلقاء نظرة الوداع على المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي في العاصمة طهران، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً"، لافتة إلى أن "مراسم الوداع ستستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد وتفاصيل مراسم الجنازة فور الانتهاء من تحديدها رسمياً".

فيما كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن مراسم وداع ودفن المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، ستكون في مصلّى الإمام الخميني الكبير في طهران"، مبينة أن "السيد الخامنئي سيوارى في الثرى في مدينة مشهد بعد إقامة مراسم التأبين".