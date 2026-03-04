الصفحة الدولية

طهران: تأجيل مراسم وداع سماحة السيد الشهيد الخامنئي (رضوان الله عليه )


صرّح التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بإلغاء مراسم وداع المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي التي كان من المقرر إقامتها في قاعة الصلاة بالعاصمة طهران.

وأوضح التلفزيون أنه "سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لمراسم الوداع في وقت لاحق".

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم، بانطلاق مراسم إلقاء نظرة الوداع على المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي في العاصمة طهران، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً"، لافتة إلى أن "مراسم الوداع ستستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد وتفاصيل مراسم الجنازة فور الانتهاء من تحديدها رسمياً".

فيما كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن مراسم وداع ودفن المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، ستكون في مصلّى الإمام الخميني الكبير في طهران"، مبينة أن "السيد الخامنئي سيوارى في الثرى في مدينة مشهد بعد إقامة مراسم التأبين".

الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
