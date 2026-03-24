الصفحة الدولية

منظمة شنغهاي للتعاون تعد مبادرات جديدة لعام 2026


أعلن نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون سهيل خان، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة قد أعدت مبادرات جديدة لعام 2026 لضمان الاستقرار في دول المنظمة، حيث ذكر خان في اليوم الأول من المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي، الذي يعقد في مقاطعة هاينان جنوب الصين: "في الفترة المقبلة، ووفقا لاستراتيجية التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035، تعتزم الدول الأعضاء تعزيز الثقة المتبادلة وحسن الجوار، ومواجهة التحديات الأمنية التقليدية والجديدة بشكل مشترك، وتعميق التعاون العملي والثقافي والإنساني، وتحسين أنشطة المنظمة، وتوسيع علاقاتها الخارجية، وتعزيز مكانتها الدولية".

وأكد أن رئاسة قرغيزستان الحالية للمنظمة "تجمع بين تنفيذ اتفاقيات قمة تيانجين والمبادرات الجديدة".

كما لفت إلى أن "الأولويات الرئيسية لبيشكيك تشمل ضمان الاستقرار على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمركز العالمي لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية للدول الأعضاء ومركز منظمة شنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب".

كذلك أشار سهيل خان، بأن الدول الأعضاء في المنظمة ستسعى جاهدة لاستغلال إمكانات التعاون الاقتصادي في عام 2026، بما في ذلك من خلال إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية الإيرانية تؤكد حق إيران المشروع بالدفاع عن نفسها
الكويت: خروج سبعة خطوط لنقل الكهرباء من الخدمة
الهلال الأحمر الإيراني: أضرار بـ 292 مركزاً طبياً وإغاثياً من بينها مستشفيات
دوي انفجارات في منطقة النقب الغربي وعراد في الأراضي المحتلة
الخارجية الإيرانية: لا محادثات بين طهران وواشنطن
ترامب: سنجري محادثات اليوم على الأرجح مع إيران عبر الهاتف!
الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرتين أمريكيتين في بندر عباس
وزراء خارجية 5 دول عربية يبحثون باتصال مشترك ايقاف التصعيد والعودة للحوار
الإمارات تعيد تشغيل منشأة لتأمين الغاز مع استمرار تعليق الصادرات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك