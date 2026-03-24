منظمة شنغهاي للتعاون تعد مبادرات جديدة لعام 2026

أعلن نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون سهيل خان، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة قد أعدت مبادرات جديدة لعام 2026 لضمان الاستقرار في دول المنظمة، حيث ذكر خان في اليوم الأول من المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي، الذي يعقد في مقاطعة هاينان جنوب الصين: "في الفترة المقبلة، ووفقا لاستراتيجية التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035، تعتزم الدول الأعضاء تعزيز الثقة المتبادلة وحسن الجوار، ومواجهة التحديات الأمنية التقليدية والجديدة بشكل مشترك، وتعميق التعاون العملي والثقافي والإنساني، وتحسين أنشطة المنظمة، وتوسيع علاقاتها الخارجية، وتعزيز مكانتها الدولية".

وأكد أن رئاسة قرغيزستان الحالية للمنظمة "تجمع بين تنفيذ اتفاقيات قمة تيانجين والمبادرات الجديدة".

كما لفت إلى أن "الأولويات الرئيسية لبيشكيك تشمل ضمان الاستقرار على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمركز العالمي لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية للدول الأعضاء ومركز منظمة شنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب".

كذلك أشار سهيل خان، بأن الدول الأعضاء في المنظمة ستسعى جاهدة لاستغلال إمكانات التعاون الاقتصادي في عام 2026، بما في ذلك من خلال إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.