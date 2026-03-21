هل تستطيع إيران تعطيل الإنترنت في الشرق الأوسط؟

حذرت منصة "الوقائع العسكرية" المتخصصة من امتلاك إيران تقنية تمكنها من تعطيل الاتصال بالإنترنت في الشرق الأوسط بشكل كبير، لأن خطوط الاتصالات البحرية الرئيسية تمر عبر مضيق هرمز، حيث ذكر المحللون أن المضيق يمر عبره عدد من خطوط الاتصالات الرئيسية ذات الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج والاقتصاد العالمي، من بينها:

كابل FALCON: يربط دول المنطقة بالهند ومصر

نظام GBICS/MENA: يربط العراق والكويت وقطر والإمارات بمراكز البيانات في الهند وأوروبا.

كابل 2Africa: أحد أطول الكابلات في العالم.

خط SeaMeWe-6 الحديث: الهادف لأن يكون نسخة احتياطية لكابل FALCON (توقف العمل عليه من قبل المقاولين في المنطقة).

شبكة Tata TGN-Gulf الحلقية: توفر الاتصال بين عمان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية.

وكما هو مذكور في المنشور، ترجع هشاشة هذه الأنظمة إلى ضعف عمق دفنها في قاع المضيق، حيث يقل في بعض الأماكن عن 60-80 مترا، مما يجعل البنية التحتية عرضة محتملة للتخريب، بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيرة البحرية أو الألغام البحرية. وجاء هذا التحذير بعد أن كشفت تقارير سابقة عن قيام إيران بمصادرة مئات الأجهزة الخاصة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الثاني والعشرين على التوالي، مع تصاعد التوتر في المضيق الحيوي.