الصفحة الدولية

هل تستطيع إيران تعطيل الإنترنت في الشرق الأوسط؟


حذرت منصة "الوقائع العسكرية" المتخصصة من امتلاك إيران تقنية تمكنها من تعطيل الاتصال بالإنترنت في الشرق الأوسط بشكل كبير، لأن خطوط الاتصالات البحرية الرئيسية تمر عبر مضيق هرمز، حيث ذكر المحللون أن المضيق يمر عبره عدد من خطوط الاتصالات الرئيسية ذات الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج والاقتصاد العالمي، من بينها:

كابل FALCON: يربط دول المنطقة بالهند ومصر

نظام GBICS/MENA: يربط العراق والكويت وقطر والإمارات بمراكز البيانات في الهند وأوروبا.

كابل 2Africa: أحد أطول الكابلات في العالم.

خط SeaMeWe-6 الحديث: الهادف لأن يكون نسخة احتياطية لكابل FALCON (توقف العمل عليه من قبل المقاولين في المنطقة).

شبكة Tata TGN-Gulf الحلقية: توفر الاتصال بين عمان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية.

وكما هو مذكور في المنشور، ترجع هشاشة هذه الأنظمة إلى ضعف عمق دفنها في قاع المضيق، حيث يقل في بعض الأماكن عن 60-80 مترا، مما يجعل البنية التحتية عرضة محتملة للتخريب، بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيرة البحرية أو الألغام البحرية. وجاء هذا التحذير بعد أن كشفت تقارير سابقة عن قيام إيران بمصادرة مئات الأجهزة الخاصة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الثاني والعشرين على التوالي، مع تصاعد التوتر في المضيق الحيوي.

الحرس الثوري الإيراني: نفذنا الموجة 72 من عملية الوعد الصادق 4
إيران: إطلاق موجة صاروخية نحو الأراضي المحتلة
الرئيس المصري يصل إلى السعودية ضمن جولة خليجية
الخارجية الروسية: استهداف منشأة نطنز النووية انتهاك صارخ للقانون الدولي
ترامب: ندرس تقليص جهودنا العسكرية في الشرق الأوسط!
الرئيس الإيراني: لسنا في صدد أي نزاع مع الدول الإسلامية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: منشأة نطنز النووية تعرضت مجدداً اليوم إلى هجوم
الجيش الإيراني: هاجمنا خزانات وطائرات للتزود بالوقود في مطار بن غوريون
واشنطن تعترف باصابة 232 جندياً امريكياً منذ بداية حرب ايران ومحللون يقولون ان العدد اكثر من ذلك
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
