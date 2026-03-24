الخارجية الإيرانية تؤكد حق إيران المشروع بالدفاع عن نفسها

أكد وزير الخارجي الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، حق إيران المشروع بالدفاع عن نفسها، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "عراقجي ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره المصري مستجدات الحرب على إيران".

كذلك أكد عراقجي بحسب البيان "حق إيران المشروع والحاسم في الدفاع عن نفسها ضد القصف الأمريكي و(الإسرائيلي)". بالمقابل، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "آخر المشاورات التي أجرتها بلاده مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف خفض التوتر في المنطقة".