ترامب: سنجري محادثات اليوم على الأرجح مع إيران عبر الهاتف!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، احتمالية إجراء محادثات اليوم عبر الهاتف مع الإيرانيين، حيث ذكر الرئيس الأميركي في تصريحات، إن "المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا محادثات مع الإيرانيين ومن المرجح إجراء محادثات جديدة عبر الهاتف"، مشيرًا إلى أن "المباحثات ستكون قوية في ظل وجود نقاط اتفاق رئيسية". كما أوضح "تحدثنا مع كبار القادة الإيرانيين المحترمين ويريدون إبرام اتفاق ونحن نريد ذلك أيضًا"، وتابع، "لا نريد صواريخ نووية ونسعى للسلام في الشرق الأوسط، والإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي".



