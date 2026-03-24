الكويت: خروج سبعة خطوط لنقل الكهرباء من الخدمة

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 خطوط لنقل الكهرباء في الكويت من الخدمة، حيث ذكرت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت فاطمة عباس جوهر حياة، إن "7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية خرجت عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا، ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية".

كذلك أضافت أن "ذلك أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق في البلاد وجار العمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن." كما أوضحت أن "الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للبدء في تقييم الأضرار، تمهيداً لإصلاح الخطوط المتضررة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة"، مؤكدةً أن "فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة."