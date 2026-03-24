إيران: منظمة الطوارئ تكشف أعداد شهداء حرب المدنيين

تحدثت منظمة الطوارئ في إيران اليوم الثلاثاء، عن آلاف الضحايا والمصابين المدنيين جراء الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ذكر رئيس منظمة الطوارئ في إيران إنه "منذ بداية حرب رمضان وحتى اليوم، بلغ عدد المصابين 1563 مدنيا، منهم 111 طفلا دون سن الخامسة".

وأضاف أنه "حتى ليلة أمس، وصل عدد الضحايا من نساء في البلاد إلى 3794، أصغرهن طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرا واحدا"، وتابع رئيس منظمة الطوارئ في إيران، أنه "في حرب رمضان، استشهد 208 ممن يبلغون من العمر دون 18 عاما، بينما 168 منهم أطفال من مدرسة ميناب، كما أن هناك 13 شهيدا دون 5 أعوام، أصغرهم رضيع عمره 3 أيام".

وكانت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ‌ومقرها الولايات المتحدة، قالت في 21 مارس آذار إن 3230 شخصا لقوا حتفهم بينهم 1406 مدنيين، بما في ذلك 210 أطفال على الأقل جراء الحرب في إيران.

كما أشارت الوكالة إلى أنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية عند الحاجة.

ولفتت أحدث تقارير صادرة عن وسائل إعلام حكومية إلى إستشهاد 1270 شخصا، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من مارس آذار إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ اندلاعها. ولم يقدم أي توضيح بشأن هذا التناقض.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا شهداء بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.