دوي انفجارات في منطقة النقب الغربي وعراد في الأراضي المحتلة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن دوي انفجارات في منطقة النقب الغربي وعراد في الأرضي المحتلة بعد وصول دفعة جديدة من الصواريخ الإيراني، حيث ذكرت أن "صفارات الإنذار دوت في بئر السبع وكريات غات والنقب الغربي والأوسط"، مشيرة الى "سماع دوي انفجار عنيف في بئر السبع".

كذلك أوضحت أن "فرق الإسعاف بدأت تمشيط مواقع في جنوب (إسرائيل) عقب تلقي بلاغات عن سقوط شظايا"، منوهة أنه "تم تسجيل إصابتين على الأقل في جنوب بئر السبع".