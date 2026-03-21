ترامب: ندرس تقليص جهودنا العسكرية في الشرق الأوسط!

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ان امريكا تدرس تقليص جهودنا العسكرية في الشرق الأوسط، ترامب، انه "نقترب كثيرا من تحقيق أهدافنا وندرس تقليص جهودنا العسكرية في الشرق الأوسط"، مبينا انه "أهدافنا هي إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية ومنصات الإطلاق"، وتابع، ان "أهدافنا تشمل تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران والقضاء على قواتها البحرية والجوية".

وأضاف، انه "نسعى لعدم السماح لإيران حتى بالاقتراب من امتلاك قدرات نووية"، مردفاً ان "أهدافنا تشمل توفير الحماية على أعلى المستويات لحلفائنا في الشرق الأوسط". واضاف انه "يجب على الدول التي تستخدم مضيق هرمز أن تتولى حمايته وتأمينه فنحن لا نستخدمه"، مؤكدا ان "المساعدة في تأمين مضيق هرمز لن تكون ضرورية بمجرد القضاء على التهديد الإيراني".