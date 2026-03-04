الصفحة الدولية

وزير الخارجية الإيراني: ترامب خان الدبلوماسية وما حصل هو تفجير طاولة المفاوضات بحقد


أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خان الدبلوماسية والشعب الذي انتخبه، فيما بين أن ما حصل هو تفجير طاولة المفاوضات بحقد، إذ ذكر عراقجي في تصريح، "عندما تعامل المفاوضات النووية كأنها صفقة عقارية يستحيل تحقيق التوقعات غير الواقعية"، مبيناً أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي الذي انتخبه". كما لفت إلى أن "ما حصل هو تفجير طاولة المفاوضات بحقد".

