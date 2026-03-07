الصفحة الدولية

اسرائيل تجلي رعاياها من الامارات بطائرات خاصة


كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة ( 6 آذار 2026 )، أن إسرائيل بدأت بإجلاء عدد من رعاياها من الإمارات العربية المتحدة عبر طائرات خاصة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن "عمليات الإجلاء جاءت كإجراء احترازي على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، والمخاوف من اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن "الطائرات الخاصة تولت نقل الإسرائيليين الراغبين بالمغادرة، وسط إجراءات أمنية مشددة وترتيبات خاصة لضمان خروجهم بشكل آمن".

وكانت قد افادت وسائل الإعلام في وقت سابق من اليوم بأن هجوم بطائرات المسيرة والصواريخ يستهدف المصالح والقواعد الامريكية في الامارات.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، بعد سلسلة ضربات متبادلة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية.

