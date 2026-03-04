دوي 9 انفجارات متتالية شرقي العاصمة طهران

أفادت وكالة مهر الإيرانية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي 9 انفجارات قوية هزت العاصمة طهران، حيث بينت الوكالة أنه "تم سماع دوي 9 انفجارات متتالية في المناطق الشرقية من العاصمة طهران، مما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة".

وأضافت أنه "تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في عدة نقاط بالعاصمة للتصدي لأهداف معادية"، مشيرة إلى أن "أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من مواقع شرق طهران بالتزامن مع أصوات الانفجارات".