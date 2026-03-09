لاريجاني: الزعيم الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن المرشد الجديد قادرا على قيادة البلاد.

وقال لاريجاني في كلمة له، "مجلس خبراء القيادة اختار زعيما جديدا رغم التهديدات باستهداف المجلس".

وأضاف "الزعيم الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، داعيا إلى "الوقوف صفا واحدا خلف الزعيم الأعلى الجديد".

وكان مجلس خبراء القيادة الإيراني، أعلن عن اختيار السيد مجتبى خامنئي، مرشدا جديدا في البلاد خلفا لوالده الذي اغتيل في طهران قبل أيام بعملية أمريكية إسرائيلية.