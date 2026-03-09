غراهام يحذر إسرائيل من استهداف نفط إيران

حذر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إسرائيل بعد استهدافها منشآت نفطية إيرانية يوم السبت، حيث ذكر غراهام، وهو جمهوري مؤيد للرئيس دونالد ترامب وللهجوم ضد إيران، في منشور على منصة "إكس"، "إن إسرائيل أظهرت قدرة مذهلة في إضعاف النظام القاتل في إيران، معربا عن امتنان الولايات المتحدة لذلك". وأضاف "أن الشعب الإيراني سيتولى قريبا زمام مصيره بنفسه بعيدا عن نظام آيات الله الخامنئي، مشددا على ضرورة توخي الحذر في اختيار الأهداف بما لا يقوّض فرصة الإيرانيين في بدء حياة جديدة بعد انهيار النظام". حيث لفت غراهام إلى أن اقتصاد النفط الإيراني سيكون عنصرا أساسيا في تحقيق ذلك.

وتأتي هذه التطورات في سياق الحرب المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي طالت منشآت نفطية ومخازن للوقود، كما تسببت في تراجع سلاسل التوريد نتيجة محاولات الهيمنة على مضيق هرمز.