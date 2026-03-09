الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الدولية
الخارجية الإيرانية: هدف العدوان هو نهب مواردنا النفطية
وكالة انباء براثا
120
2026-03-09
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين للسيد مجتبى خامنئي: ستواصل عمل والدك بشرف ونؤكد دعمنا الراسخ لطهران
الحرس الثوري يكشف "المهمة الموكلة" لأنصار الله
بوتين يهنئ السيد مجتبى خامنئي بانتخابه مرشدا أعلى لإيران
الخارجية الإيرانية: هدف العدوان هو نهب مواردنا النفطية
غراهام يحذر إسرائيل من استهداف نفط إيران
روسيا: تحذيرات من توتر الوضع في محيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
أذربيجان: استئناف حركة دخول وخروج البضائع مع إيران
خارجية الصين: اختيار المرشد في إيران قرار داخلي تتخذه بموجب دستورها
طهران: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحا
لاريجاني: الزعيم الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الدولية
)
72 ساعة
أوكرانيا تبدأ خلال أيام بالمساعدة في حماية القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط
395
تحذير إيراني لاقليم كردستان
376
القوات المسلحة الايرانية:مقتل 21 جندياً وإصابة آخرين من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة
375
الجيش الإيراني: هاجمنا القواعد الأمريكية في الكويت بعدد كبير من المسيرات
366
قوات الامن الإيرانية: اعتقال خمسة عملاء لأسرائيل وأمريكا
361
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك