الحكومة الإيرانية: مساعي الوساطة يجب أن تكون بظروف وقف كامل للحرب

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن انتخاب السيد مجتبى خامنئي قائداً عزز الانسجام والوحدة الوطنية في إيران، فيما اشارت الى أن مساع الوساطة يجب أن تكون بظروف وقف كامل للحرب حيث ذكرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن "انتخاب السيد مجتبى خامنئي قائداً ثالثاً للثورة والجمهورية عزز الانسجام والوحدة الوطنية في إيران وأحبط معادلات الأعداء".

كذلك لفتت الى أن "العدوان على إيران يهدف إلى تجزئة إيران ونهب ثرواتها"، مؤكدة "استشهاد 193 طفلا في الهجمات الأمريكية و(الإسرائيلية)". كما أوضحتأن: "هدف الاعتداءات على بلادنا تقسيم البلاد وليس الديمقراطية ولا الحرية".

فيما أشارت الى أن "أي مساع للوساطة يجب أن تكون في ظروف وقف كامل للحرب وضمان عدم تكرار الاعتداءات".