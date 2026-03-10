الحرس الثوري: إطلاق موجة جديدة من الهجمات بصواريخ دقيقة ذات رؤوس حربية تزن 1 طن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إطلاق موجة جديدة من الهجمات بصواريخ دقيقة ذات رؤوس حربية تزن 1 طن، حيث ذكر بيان للحرس أنه "بنداء «يا علي بن أبي طالب»، بدأت الموجة الرابعة والثلاثون من عمليات الوعد الصادق 4 على القواعد الأميركية العسكرية ومراكز الدعم الأميركية وعلى الكيان الغاصب بصواريخ دقيقة برؤوس حربية تزن أكثر من 1 طن".

وأضاف أنه "تم إطلاق صواريخ قدر وعماد وفتح وخيبر فرط الصوتي في الموجة الـ 34".

كذلك أعلن التلفزيون الإيراني، أنه "تم استهداف تجمعات الجنود الأميركيين في قاعدتي الظفرة والجفير بضربات صاروخية نفذتها القوة الجو-فضائية للحرس الثوري، مع تقدّم الطائرات المسيّرة الهجومية في طليعة الهجوم، ما أدى إلى إصاباتٍ مؤثرة في تلك المواقع".