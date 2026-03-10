الحرس الثوري: إطلاق موجة جديدة من الهجمات بصواريخ دقيقة ذات رؤوس حربية تزن 1 طن

عاجل : مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إطلاق موجة جديدة من الهجمات بصواريخ دقيقة ذات رؤوس حربية تزن 1 طن، حيث ذكر بيان للحرس أنه "بنداء «يا علي بن أبي طالب»، بدأت الموجة الرابعة والثلاثون من عمليات الوعد الصادق 4 على القواعد الأميركية العسكرية ومراكز الدعم الأميركية وعلى الكيان الغاصب بصواريخ دقيقة برؤوس حربية تزن أكثر من 1 طن".

وأضاف أنه "تم إطلاق صواريخ قدر وعماد وفتح وخيبر فرط الصوتي في الموجة الـ 34".

كذلك أعلن التلفزيون الإيراني، أنه "تم استهداف تجمعات الجنود الأميركيين في قاعدتي الظفرة والجفير بضربات صاروخية نفذتها القوة الجو-فضائية للحرس الثوري، مع تقدّم الطائرات المسيّرة الهجومية في طليعة الهجوم، ما أدى إلى إصاباتٍ مؤثرة في تلك المواقع". 

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
