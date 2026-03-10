البعثة الإيرانية في فيينا تطالب بإدانة دولية لاستهداف البنى التحتية والمدنيين

أكد الوفد الإيراني المشارك في أعمال الدورة الـ66 للفريق العامل (B) التابع للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO)، على الدور الهام للمنظمة في السلم والأمن الدوليين، فيما دعا المجتمع الدولي لإدانة استهداف المنشآت المدنية، حيث ذكرت البعثة الدائمة لإيران في فيينا، في بيان أن "الوفد الإيراني سلط الضوء على السلوكيات غير القانونية للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي يجب أن يدين الأعمال المرتكبة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كذلك أوضح البيان أن "تلك الأعمال شملت استهداف المدنيين، والبنى التحتية المدنية، والمدارس، والمستشفيات، بالإضافة إلى مستودعات النفط والمناطق السكنية".