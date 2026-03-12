الصفحة الدولية

هجوم سيبراني واسع على المواقع الحكومية الإسرائيلية


قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، إن خوادم حكومية إسرائيلية ومنظومة المواقع الرسمية (gov.il)، تعرضت يوم أمس، لهجوم سيبراني ما أدى إلى تعطّل مواقع تقدم الخدمات وانهيارها لفترة وجيزة.

وذكرت القناة العبرية، أن الهجوم أدى إلى انهيار مواقع حكومية بسبب تدفق هائل من طلبات الدخول إليها.

وبحسب التقرير، فإن الهجوم كان من نوع "حجب الخدمة" (DDoS)، وهو هجوم يعتمد على إغراق المواقع بطلبات دخول كثيفة، ما يؤدي إلى تعطيلها ومنع المستخدمين من الوصول إليها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن ما جرى كان "هجومًا كبيرًا"، مشيرين إلى أنه ليس الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب على إيران. وزعمت مصادر القناة، أن الهجوم تم احتواؤه وجرى التعامل معه.

وفي الوقت ذاته، وبعد ساعات من الهجوم، رُصد في ساعات الصباح المبكرة اليوم الخميس، خلل في أحد مكونات الاتصالات، ما تسبب بصعوبة في الوصول إلى بعض الخدمات الحكومية، وأثار هذا الخلل تساؤلات بشأن ما إذا كانت الهجمة السيبرانية قد أُحبطت بالفعل بالكامل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان العطل في مكوّن الاتصالات مرتبطًا بهجوم الليلة الماضية، أم أنه خلل تقني منفصل.

وفي سياق متصل، كانت "كان 11" قد أفادت أمس بوجود شبهات حول هجوم سيبراني استهدف شاشات الإعلانات في عدد من محطات القطار لدى الاحتلال.

وظهرت على الشاشات الإلكترونية في تلك المحطات، التي تستخدم أيضًا كملاجئ أثناء إطلاق صفارات الإنذار، رسالة تطلب من المستوطنين مغادرة المكان بسرعة لأنه غير آمن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هدفين جديدين في "إسرائيل"
هجوم سيبراني واسع على المواقع الحكومية الإسرائيلية
مصدر اقليمي : واشنطن تمنح إسرائيل مهلة أسبوع واحد لحسم أهدافها في ايران
إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيغان
وكالة "فارس": زوجة السيد الراحل لا تزال على قيد الحياة
في اول بيان له .... قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد مجتبى الخامنئي : إيران لن تتخلى عن الانتقام لدماء الشهداء
الحرس الثوري الايراني يعلن اسقاط مقاتلة اميركية واسر طاقمها
الخارجية الإيرانية تكشف عن رسائل من دول للوساطة
استنفار أمني في الولايات المتحدة بعد سرقة 4 درونات عسكرية
إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على الكيان الصهيوني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك