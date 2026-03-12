في اول بيان له .... قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد مجتبى الخامنئي : إيران لن تتخلى عن الانتقام لدماء الشهداء

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله السيد مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، ( 12 اذار 2026 )، أن إيران لن تتخلى عن الانتقام لدماء الشهداء، مشددًا على ضرورة استمرار حضور الشعب في الساحة لمواجهة التحديات الحالية.

وقال سماحته في أول كلمة له منذ توليه المنصب إن الحضور الفاعل للشعب، بما في ذلك المشاركة القوية في مسيرات يوم القدس، يجب أن يحظى باهتمام الجميع، معتبرًا أن وحدة الشعب الإيراني في هذه المرحلة تمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة الضغوط والحرب.

وأشار سماحته إلى أن إيران ينبغي أن تواصل استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز، في إشارة إلى أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طهران تسعى إلى علاقات صداقة مع دول الجوار وأن استهدافها يقتصر على القواعد العسكرية المرتبطة بالهجمات ضد إيران.

وفي كلمة له عقب إعلان مجلس خبراء القيادة انتخابه مرشدًا أعلى، قال السيد الخامنئي إنه علم بنتيجة التصويت عبر التلفزيون الرسمي مثل بقية المواطنين، معربًا عن صعوبة الجلوس على المقعد الذي شغله سابقًا السيد روح الله الخميني والسيد علي الخامنئي قدس الله سرهما، واصفًا إياهما بـ«القائدين العظيمين».

وأضاف أن استمرار الطريق بعد القائد السابق يتطلب الاستعانة بالله ودعم الشعب الإيراني، داعيًا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم السماح للخلافات الداخلية بإضعاف التماسك الاجتماعي.

كما حث الإيرانيين على مواصلة أداء أدوارهم في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية، مع الحفاظ على وحدة المجتمع، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز روح التضامن ومساعدة بعضهم البعض في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وطالب سماحته الأجهزة الخدمية والمؤسسات الرسمية بتقديم كل أشكال الدعم للمواطنين، خاصة للفئات التي قد تتأثر بشكل أكبر بالأوضاع الحالية.

وشدد خامنئي على، إن إيران قد تفعّل جبهات جديدة لا يمتلك العدو خبرة فيها إذا استمر الوضع الحربي والتصعيد العسكري في المنطقة.

وأكد سماحته أن تعاون مكونات ما يُعرف بـ"جبهة المقاومة" مع بعضها البعض يمكن أن يسرّع إنهاء ما وصفه بفتنة الصهيونية، مشيراً إلى أن اليمن – بحسب تعبيره – واصل دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وأن حزب الله في لبنان رغم التحديات وقف إلى جانب إيران، فيما قال إن المقاومة في العراق تواصل تحركاتها بثبات وشجاعة.

وأضاف سماحته أن على دول المنطقة تحديد موقفها بوضوح من الاعتداءات ومن قتل أبناء الشعب الإيراني، معتبراً أن الهجمات التي استهدفت الإيرانيين انطلقت من أراضٍ داخل بعض دول المنطقة.

كما تقدم سماحته بالشكر إلى مقاتلي جبهة المقاومة وإلى المقاتلين داخل إيران، مثنياً على شجاعتهم في مواجهة التصعيد العسكري الجاري.