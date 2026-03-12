الصفحة الدولية

في اول بيان له .... قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد مجتبى الخامنئي : إيران لن تتخلى عن الانتقام لدماء الشهداء


أكد  قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله السيد مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، ( 12 اذار 2026 )، أن إيران لن تتخلى عن الانتقام لدماء الشهداء، مشددًا على ضرورة استمرار حضور الشعب في الساحة لمواجهة التحديات الحالية.

وقال سماحته في أول كلمة له منذ توليه المنصب إن الحضور الفاعل للشعب، بما في ذلك المشاركة القوية في مسيرات يوم القدس، يجب أن يحظى باهتمام الجميع، معتبرًا أن وحدة الشعب الإيراني في هذه المرحلة تمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة الضغوط والحرب.

وأشار سماحته إلى أن إيران ينبغي أن تواصل استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز، في إشارة إلى أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طهران تسعى إلى علاقات صداقة مع دول الجوار وأن استهدافها يقتصر على القواعد العسكرية المرتبطة بالهجمات ضد إيران.

وفي كلمة له عقب إعلان مجلس خبراء القيادة انتخابه مرشدًا أعلى، قال  السيد الخامنئي إنه علم بنتيجة التصويت عبر التلفزيون الرسمي مثل بقية المواطنين، معربًا عن صعوبة الجلوس على المقعد الذي شغله سابقًا السيد روح الله الخميني والسيد علي الخامنئي قدس الله سرهما، واصفًا إياهما بـ«القائدين العظيمين».

وأضاف أن استمرار الطريق بعد القائد السابق يتطلب الاستعانة بالله ودعم الشعب الإيراني، داعيًا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم السماح للخلافات الداخلية بإضعاف التماسك الاجتماعي.

كما حث الإيرانيين على مواصلة أداء أدوارهم في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية، مع الحفاظ على وحدة المجتمع، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز روح التضامن ومساعدة بعضهم البعض في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وطالب سماحته الأجهزة الخدمية والمؤسسات الرسمية بتقديم كل أشكال الدعم للمواطنين، خاصة للفئات التي قد تتأثر بشكل أكبر بالأوضاع الحالية.

وشدد خامنئي على، إن إيران قد تفعّل جبهات جديدة لا يمتلك العدو خبرة فيها إذا استمر الوضع الحربي والتصعيد العسكري في المنطقة.

وأكد سماحته أن تعاون مكونات ما يُعرف بـ"جبهة المقاومة" مع بعضها البعض يمكن أن يسرّع إنهاء ما وصفه بفتنة الصهيونية، مشيراً إلى أن اليمن – بحسب تعبيره – واصل دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وأن حزب الله في لبنان رغم التحديات وقف إلى جانب إيران، فيما قال إن المقاومة في العراق تواصل تحركاتها بثبات وشجاعة.

وأضاف سماحته أن على دول المنطقة تحديد موقفها بوضوح من الاعتداءات ومن قتل أبناء الشعب الإيراني، معتبراً أن الهجمات التي استهدفت الإيرانيين انطلقت من أراضٍ داخل بعض دول المنطقة.

كما تقدم سماحته بالشكر إلى مقاتلي جبهة المقاومة وإلى المقاتلين داخل إيران، مثنياً على شجاعتهم في مواجهة التصعيد العسكري الجاري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر اقليمي : واشنطن تمنح إسرائيل مهلة أسبوع واحد لحسم أهدافها في ايران
إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيغان
وكالة "فارس": زوجة السيد الراحل لا تزال على قيد الحياة
في اول بيان له .... قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد مجتبى الخامنئي : إيران لن تتخلى عن الانتقام لدماء الشهداء
الحرس الثوري الايراني يعلن اسقاط مقاتلة اميركية واسر طاقمها
الخارجية الإيرانية تكشف عن رسائل من دول للوساطة
استنفار أمني في الولايات المتحدة بعد سرقة 4 درونات عسكرية
إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على الكيان الصهيوني
لاريجاني في تغريدة له : ان تم قصف كهرباء ايران فان المنطقة ستتعرض باكملها لانقطاع الكهرباء
الصين تدعو إلى وقف التصعيد ومنع الفوضى في منطقة الشرق الأوسط
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك