إيران تحذر مواطنيها: ابتعدوا كيلومترا عن البنوك!

حذر الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران المواطنين من الاقتراب من البنوك، مطالبا إياهم بعدم التواجد على مسافة كيلومتر واحد منها، وذلك بعد استهداف أحد البنوك في غارات ليلية، حيث ذكر الناطق باسم المقر في تصريح نقلته وكالة "فارس الإيرانية": "الليلة الماضية، بعد فشلها في تحقيق أهدافها العسكرية، استهدف جيش الولايات المتحدة الإرهابي والنظام الصهيوني السفاح أحد بنوك البلاد".

وأضاف البيان أن هذا العمل "غير المشروع وغير المألوف في الحرب" سيمكن إيران من استهداف "المراكز الاقتصادية والبنوك التابعة لأمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة"، متوعداً الأمريكيين بـ"رد موجع ومضاد".

ويأتي هذا التحذير الإيراني في سياق تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المنطقة، حيث تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات مكثفة على إيران ضمن عملية "الغضب الملحمي" التي بدأت في 28 فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري.

وتشير التصريحات الإيرانية إلى توسع أهداف الضربات لتطال بنى تحتية اقتصادية، بعد أن كانت تركز في الأيام الأولى على المنشآت العسكرية والنووية.

ويأتي تحذير المواطنين من الاقتراب من البنوك كدليل على أن هذه المرافق قد تكون هدفاً محتملاً للضربات المقبلة أو أن إيران تتوقع ردا مماثلا على تهديداتها باستهداف بنوك أمريكية وإسرائيلية.

وكانت إيران قد أطلقت خلال الأيام الماضية موجات صاروخية مكثفة باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية في الخليج، في إطار عملية "الوعد الصادق 4"، متوعدة بتوسيع دائرة الاستهداف إذا استمرت الضربات على أراضيها.