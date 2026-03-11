الصفحة الدولية

الرئيس التركي: العالم سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية (الإسرائيلية) على إيران


 

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن العالم بأسره سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية (الإسرائيلية) على إيران، حيث ذكر أردوغان، في تصريحات صحفية: إن "على جميع الأطراف وقف الحرب على إيران والعودة الى طاولة المفاوضات من جديد". وأضاف، أن "بلاده تبذل جهوداً كبيرة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط"، مضيفاً أنه "لا نرى أن الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة أمراً صائباً"، وتابع أن "العالم بأسره سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية (الإسرائيلية) على إيران".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس التركي: العالم سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية (الإسرائيلية) على إيران
بوتين: نشكر الرئيس الأذربيجاني لإيصاله مساعداتنا الإنسانية إلى الشعب الإيراني
الإمارات: دوي انفجار هائل في دبي
إيران تحذر مواطنيها: ابتعدوا كيلومترا عن البنوك!
اربع إصابات جراء سقوط مسيّرتين في محيط مطار دبي الدولي
وسائل إعلامية: سبع ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز منذ الثامن من آذار
السفير الإيراني في موسكو: إيران أصابت حاملة الطائرات لينكولن بضرر وتلك رسالة لواشنطن
البعثة الإيرانية في فيينا تطالب بإدانة دولية لاستهداف البنى التحتية والمدنيين
الاستخبارات الإيرانية: القبض على 30 شخصاً من الجواسيس والعملاء المحليين
الحرس الثوري: إطلاق موجة جديدة من الهجمات بصواريخ دقيقة ذات رؤوس حربية تزن 1 طن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك