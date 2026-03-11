الرئيس التركي: العالم سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية (الإسرائيلية) على إيران

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن العالم بأسره سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية (الإسرائيلية) على إيران، حيث ذكر أردوغان، في تصريحات صحفية: إن "على جميع الأطراف وقف الحرب على إيران والعودة الى طاولة المفاوضات من جديد". وأضاف، أن "بلاده تبذل جهوداً كبيرة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط"، مضيفاً أنه "لا نرى أن الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة أمراً صائباً"، وتابع أن "العالم بأسره سيدفع فاتورة الحرب الأمريكية (الإسرائيلية) على إيران".



