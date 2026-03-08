وزير الدفاع السويسري: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي

قال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر، الأحد، إن الولايات المتحدة وإسرائيل انتهكتا القانون الدولي بعد شن هجمات على إيران، ‌ليكون بذلك أحدث زعيم أوروبي يثير مخاوف بشأن الصراع، حيث ذكر فيتسر في مقابلة نشرت اليوم لصحيفة سونتاجس تسايتونج، في إشارة إلى مجلس الوزراء السويسري "يرى المجلس الاتحادي أن الهجوم على إيران يعد خرقا للقانون الدولي".

وأضاف "نرى أن ذلك يشكل انتهاكا لحظر العنف"، كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى وقف القتال لحماية المدنيين.

كما ذكر فيستر إنه كان يشير إلى جميع الدول التي لا تمتثل لحظر العنف، ‌من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف "هاجم الأمريكيون وإسرائيل إيران من الجو. وبذلك، انتهكوا القانون الدولي، كما فعلت إيران".

فيما أوضح خبراء قانونيون أن عدة دول ستعتبر هذه الهجمات غير مبررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها دون تفويض من الأمم المتحدة أو ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.

وتتوافق هذه التعليقات مع تصريحات أدلى بها وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل لشبكة صحف (آر.إن.دي) بأنه تساوره "شكوك جدية في شرعية هذه الحرب بموجب القانون الدولي"، حيث عارض كلينجبايل بشدة فكرة أي مشاركة محتملة لألمانيا في الحرب، وقال "أعلنها بوضوح.. هذه ليست حربنا. لن نشارك في هذه الحرب".

وأضاف أن هناك "خطرا كبيرا يتمثل في انزلاقنا أكثر فأكثر إلى عالم يفتقر إلى القوانين. لا نريد أن نعيش في عالم لا يطبق فيه إلا قانون الأقوى".

كذلك نددت إسبانيا أيضا بالقصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران ووصفته بأنه عمل طائش وغير قانوني.