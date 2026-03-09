بعد اختيار المرشد الإيراني الجديد.. من هو السيد مجتبى الخامنئي

شهدت إيران، الأحد، اختيار السيد مجتبى خامنئي، مرشدا جديدا في البلاد خلفا لوالده الذي اغتيل في طهران قبل أيام بعملية أمريكية إسرائيلية.

وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني عن اختيار السيد مجتبى الخامنئي، مرشدا جديدا في البلاد.

من هو السيد مجتبى خامنئي..

وُلد السيد مجتبى في مدينة مشهد عام 1969، وهو الابن الثاني للسيد علي خامنئي قدس سره .

تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة العلوي الدينية في طهران، وفي عام 1999 انتقل إلى مدينة قم، إحدى أهم مراكز الدراسات الشيعية في العالم، لمواصلة دراساته الدينية في الحوزة العلمية.

واصل دراسته في قم ليصبح رجل دين وكان من بين أساتذته هناك محمد تقي مصباح اليزدي، وآية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني وسيد محمد باقر خرازي، ودرّس العلوم الدينية في حوزة قم.

إلى جانب دراسته وتدريسه وانشغالاته الحوزوية، حافظ على علاقات وثيقة مع عدد من المراجع والعلماء في قم ومشهد.

يتمتع بإلمام بالشؤون التنفيذية الكبرى في الدولة وعلاقات مع مسؤولين كبار، إضافة إلى دراسات واسعة في مجالات متعددة وعقده جلسات مع النخب لبحث حلول لقضايا الحكم، مثل الاستقرار الاقتصادي وأسعار السلع الأساسية والإسكان السريع والزراعة والذكاء الاصطناعي ودعم المشاريع العلمية الكبرى.