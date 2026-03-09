إيران تعلن اختيار السيد مجتبى الخامنئي مرشداً جديداً في البلاد

أعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني، عن اختيار السيد مجتبى خامنئي، مرشدا جديدا في البلاد خلفا لوالده الذي اغتيل في طهران قبل أيام بعملية أمريكية إسرائيلية.

وجاء في البيان، أن المجلس "بعد دراسات دقيقة وموسعة، وبالاستفادة من أحكام المادة 108 من الدستور، وانطلاقا من واجبه الشرعي، قرر في جلسته الطارئة اليوم، وبأغلبية قاطعة من أصوات أعضاء مجلس خبراء القيادة، تعيين آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي (حفظه الله) قائدا ثالثا للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد المجلس في بيانه أنه "فور انتشار نبأ استشهاد وارتقاء القائد الحكيم للثورة الإسلامية، وعلى الرغم من الظروف الحربية الحادة والتهديدات المباشرة من الأعداء ضد هذه المؤسسة الشعبية، وكذلك قصف مكاتب الأمانة العامة لمجلس خبراء القيادة، الذي أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها وفريق الحماية، فإن المجلس لم يتوقف لحظة واحدة عن عملية اختيار وتعيين قائد للنظام الإسلامي".

وتقدم المجلس في بيانه "بأحر التعازي باستشهاد القائد العظيم الشأن سماحة آية الله العظمى الإمام خامنئي، وباستشهاد سائر الشهداء الأعزاء"، كما "يدين بشدة العدوان الوحشي الذي ارتكبته أمريكا المجرمة والنظام الصهيوني الخبيث".

واختتم المجلس بيانه بدعوة "جميع أبناء الشعب الإيراني العزيز، ولا سيما النخب والمفكرين في الحوزات العلمية والجامعات، إلى مبايعة القيادة والحفاظ على الوحدة والانسجام حول محور الولاية".