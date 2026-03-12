وكالة "فارس": زوجة السيد الراحل لا تزال على قيد الحياة

نفت وكالة "فارس" الإيرانية، الخميس، المعلومات التي انتشرت في وقت سابق حول مقتل زوجة قائد الثورة الاسلامية الايرانية الراحل اية الله العظمى السيد السيد علي الخامنئي قدس سره، مؤكدة أنها لا تزال على قيد الحياة.

وجاء في بيان الوكالة: "نود إعلامكم أن زوجة قائد الثورة الشهيد لا تزال على قيد الحياة، وكانت الأنباء الأولية المنشورة حول استشهادها خاطئة".

واسفر هجوم أمريكي إسرائيلي ارهابي غادر جبان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي داخل بيت القيادة صباح الأحد 1 آذار الحالي، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني.

كما استشهدت ابنة السيد الراحل، إلى جانب زوج ابنته وحفيدته، في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على العاصمة طهران.