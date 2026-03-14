إيران تدعو الامارات إلى إخلاء الموانئ والمواقع العسكرية الأميركية

دعا المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، المواطنين الإماراتيين إلى إخلاء الموانئ والمواقع العسكرية الأميركية داخل الإمارات، حيث ذكر المتحدث، إن "الجيش الأميركي، بعد تدمير قواعده العسكرية في المنطقة، لجأ إلى الموانئ والأرصفة ومخابئ داخل بعض مدن الإمارات"، مشيراً إلى أنه "قام بإطلاق صواريخه مستهدفاً جزيرة أبو موسى الإيرانية وأجزاء من جزيرة خارك"، ‎وتابع أن "إيران تعتبر من حقها المشروع استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الأميركية المعادية في الموانئ والأرصفة ومخابئ القوات الأميركية داخل بعض المدن الإماراتية، دفاعاً عن سيادتها الوطنية وأراضيها". ‎فيما دعا المواطنين في دولة الإمارات والمناطق السكنية إلى "إخلاء الموانئ والأرصفة والمواقع التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل المدن الإماراتية لتجنب تعرضهم لأي أذى"



