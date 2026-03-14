الصفحة الدولية

إيران تدعو الامارات إلى إخلاء الموانئ والمواقع العسكرية الأميركية


 

 

 

دعا المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، المواطنين الإماراتيين إلى إخلاء الموانئ والمواقع العسكرية الأميركية داخل الإمارات، حيث ذكر المتحدث، إن "الجيش الأميركي، بعد تدمير قواعده العسكرية في المنطقة، لجأ إلى الموانئ والأرصفة ومخابئ داخل بعض مدن الإمارات"، مشيراً إلى أنه "قام بإطلاق صواريخه مستهدفاً جزيرة أبو موسى الإيرانية وأجزاء من جزيرة خارك"، ‎وتابع أن "إيران تعتبر من حقها المشروع استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الأميركية المعادية في الموانئ والأرصفة ومخابئ القوات الأميركية داخل بعض المدن الإماراتية، دفاعاً عن سيادتها الوطنية وأراضيها". ‎فيما دعا المواطنين في دولة الإمارات والمناطق السكنية إلى "إخلاء الموانئ والأرصفة والمواقع التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل المدن الإماراتية لتجنب تعرضهم لأي أذى"

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
