لاريجاني في تغريدة له : ان تم قصف الكهرباء ايران فان المنطقة ستتعرض المنطقة باكملها لانقطاع الكهرباء

نشر رئيس المجلس القومي الايراني علي لاريجاني تغريدة في صفحته على موقع اكس تحدث فيها عن تهديدات ترامب بالقضاء على شبكة الكهرباء في ايران مؤكدا ان قام بذلك فان كهرباء المنطقة ستتعرض للانقطاع ايضا وسيوفر فرصة جيدة لاصطياد الجنود الامريكيين الفارين من المنطقة

وقال لاريجاني في تغريدته ترامب يقول انه قادر على القضاء على شبكة كهرباء إيران خلال ساعة واحدة، لكنه لم يفعل ذلك .. بالطبع، لكن إذا فعل ذلك فخلال نصف ساعة ستتعرض المنطقة بأكملها لانقطاع الكهرباء، والظلام سيوفر فرصة جيدة لاصطياد الجنود الأمريكيين الفارين من المنطقة