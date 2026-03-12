القنصل الإيراني: طهران لم تغلق مضيق هرمز وتنسق مع السفن العابرة

ا

أكد القنصل الإيراني في كربلاء المقدسة، جعفر صفري، اليوم الخميس، أن إيران لم تغلق مضيق هرمز وتنسق مع السفن العابرة، فيما أشار الى ان الاستهداف طال القواعد العسكرية ولم يصل الى الأماكن المدنية، حيث ذكر الصفري، خلال مؤتمر صحفي في كربلاء المقدسة، إن "إيران ليست لديها أي مشكلة مع العراق وكذلك الإقليم، ولكننا نستهدف المصالح الأمريكية أينما كانت"، مؤكداً "لم نقم بإغلاق مضيق هرمز أبداً ونجري تنسيقاً مع الجهات التي تريد العبور".

كذلك ذكر أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت مع الشعب العراقي ودعمته خلال الحرب مع داعش الإرهابي حتى النصر عليه"، لافتا الى ان "بلاده استهدفت في حربها الأخيرة القواعد العسكرية في الدول المجاورة، ولم تستهدف الأماكن المدنية". كما لفت الى أن "إيران تسعى إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام".