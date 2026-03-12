الصين تدعو إلى وقف التصعيد ومنع الفوضى في منطقة الشرق الأوسط

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس ( 12 آذار 2026 )، إلى ضرورة كبح التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن استمرار التصعيد قد يدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية إن "الحفاظ على أمن واستقرار مضيق هرمز يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي"، مشددة على "أهمية ضمان انسيابية حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية".

وأكدت الخارجية الصينية أن "الوضع الراهن يتطلب “وقف التصعيد فوراً ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى أوسع"، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس واعتماد الحوار بوصفه المسار الوحيد لتخفيف التوترات."

وتأتي الدعوة الصينية في ظل تصاعد غير مسبوق في التوترات بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في أواخر شباط/فبراير 2026، وقد شهدت الأسابيع الماضية سلسلة ضربات متبادلة، واستهداف مواقع عسكرية واقتصادية، إضافة إلى هجمات متزايدة على خطوط الملاحة وناقلات النفط في الخليج، ما أثار مخاوف دولية بشأن أمن الطاقة العالمية.